Noch 24 Radln Wurst, bis das Christkind kommt

Ab Sonntag werden wieder die Tage bis zum Heiligen Abend gezählt, dabei hilft traditionellerweise der Adventkalender. Vor allem Kinder bevorzugen ein Exemplar mit Schokolade-Inhalt, doch nicht alle können sich für derart süße Überraschungen – und das gleich 24 Tage in Folge – erwärmen. Die Fleischhauerei Lindlbauer in Eggelsberg hat sich deshalb eine pikante Alternative einfallen lassen, bietet nun einen Wurst-Adventkalender an.