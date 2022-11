Handwerker-Helden aus Österreich kämpfen um Gold

Lokalmatador und starke Betonbauer

Der Salzburger Kilian Wallner ist bis dahin noch auf Fehlersuche bei Straßenwalzen und Kipplastern. Er tritt gegen zehn internationale Konkurrenten an, will sich als Lokalmatador den Titel schnappen. Ob er Gold gewinnt? Das wird erst am Sonntag verlautbart. Unter den Augen von Alexander Hiesberger werken bis dahin auch Jonas Schulner und Oliver Waily. Die Beton- und Schalungstechniker aus Niederösterreich schlagen sich gut. „Österreich ist beim Betonbau Favorit“, erklärt Hiesberger. Er muss es wissen, gewann er doch bei den „WorldSkills“ in São Paulo (Brasilien) 2015 mit Michael Haydn den Weltmeistertitel.