Für ÖFB mäht der Chef selbst

Bis 30. November wird der ÖFB die Entscheidung treffen, wo die Nationalmannschaft im Rahmen des Linzer EM-Quali-Doppelpacks am 24. und 27. März neun Tage lang logieren wird. Haushoher Favorit: Das Dilly-Resort in Windischgarsten, das sich als Standort für Trainingslager nationaler und internationaler Spitzenklubs einen exzellenten Ruf erworben hat. Erst im letzten Juli bereitete sich Europa-League-Sieger Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt auf die Saison in der Champions League vor.