Schicken Linzer Heime bei Blackout Senioren heim?

Entweder mithelfen oder Angehörige zu Hause versorgen

Während all dies eigentlich dazu beiträgt, dass man sein Familienmitglied auch im Fall des Super-GAUs in guten Händen glaubt, sorgte dann aber der letzte Absatz in der Information bei manchem „Krone“-Leser für Verwirrung. Weil es zu erheblichen Personalausfällen kommen könnte, steht dort geschrieben: „Wir ersuchen Sie, uns im Falle eines Blackouts bei der Versorgung Ihrer Angehörigen zu unterstützen. Das kann dadurch gewährleistet sein, dass Sie entweder vor Ort im Seniorenzentrum bei der Alltagsbewältigung mithelfen oder die angehörige Person während der Zeit des Stromausfalls bei sich zu Hause versorgen.“