Johanna Hiemer: Zweifachmami & Profisportlerin

Es ist das Wochenende der Weltcup-Auftakte: die alpinen Speed-Herren starten in Lake Louise in die neue Saison, für die Kombinierer und die Langläufer gehts im finnischen Ruka erstmals um Weltcuppunkte. Für die Skispringer ist Ruka so etwas wie der Schnee-Auftakt und auch die Skibergsteiger starten am kommenden Wochenende in die Saison - dazu haben wir exklusiv Skibergsteigerin Johanna Hiemer zu Gast. Sie verrät im Interview unter anderem, wie sie als zweifache Mutter Spitzensport und Kinder unter einen Hut bringt. Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Philipp Scheichl sprechen zudem über das wenig zufriedenstellende Ergebnis der alpinen ÖSV-Damen in Levi und geben einen Ausblick auf Killington- das und noch mehr gibt‘s in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski-Austria-Magazin auf krone.tv.