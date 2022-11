Mit Kult um „The Kinks“ und einer Tasse Tee

Wie aktuell sind die Musik der Kinks und McEwans Texte?

Die Texte sind von 1975 aus „Erste Liebe – letzte Riten“, die Songs noch älter. Texte und Lieder beleuchten einander, aktuell ist da gar nichts; „aktuell“ hat mich aber noch nie interessiert. Die Storys von McEwan sind, wenn man so möchte, Berichte aus der englischen Klassengesellschaft der Siebzigerjahre, gnadenlos in der Betrachtung, ohne Selbstmitleid oder Anklage, dem Deutschen und Österreicher fremd, voller Witz und Zärtlichkeit. Da gibt es nicht dieses „Ach, so sind sie halt, die Menschen, so waren sie schon immer“, sondern ein scharfes Bewusstsein für die Bedingungen der eigenen Existenz.