„Sind knapp vor einem Streik in den Spitälern“

2013 sorgten die Beschäftigten der Ordensspitäler in Oberösterreich für den ersten Spitalsstreik in der Zweiten Republik - siehe Foto rechts. Knapp zehn Jahre danach ist die Unzufriedenheit des Personals so hoch wie nie. und ein weiterer Streik ist nicht ausgeschlossen.

(Bild: zVg)