Pkw-Lenkerin flog 40 Meter durch die Luft

Eine 31-Jährige aus dem Bezirk Gmunden, die keinen Führerschein besitzt, fuhr am Mittwoch um 19.50 Uhr mit ihrem PKW in Pettenbach auf der L536 in Richtung Vorchdorf - vermutlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 150 Meter entlang der Fahrbahn an einem Feldrand entlang, ehe sie an der Böschung einer Straßeneinmündung aufprallte.