FPÖ: „Asylstopp jetzt“ ++ Gehaltsplus für Beamte

Die FPÖ fordert angesichts der Anzahl an Asylanträgen in Österreich einen „Asylstopp jetzt“ und die Kollektivvertrags-Verhandlungen für Beamte kommen zu einer Einigung: ab Jänner soll es eine Gehaltserhöhung geben. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, 23. November mit Moderatorin Raphaela Scharf.