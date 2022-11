Was Mirada für kein Geld der Welt tun würde

Beruflicher Ritterschlag

Nicht zuletzt war es sogar das US-Magazin „Sports Illustrated“ das an ihre Türe klopfte - ein Ritterschlag. Marken wie Guess, Yves Saint Laurent und Victoria‘s Secret gehören schon längst zu ihren Kunden, aber auch als Restaurant-Testerin ist die Wahlwienerin in der Weltgeschichte unterwegs. Mehrere Flüge in der Woche sind für sie längst zur Normalität geworden.