VCÖ-Analyse: Starker Anstieg bei Alko-Unfällen

Statistisch gesehen nehmen in der Vorweihnachtszeit die Alko-Crashes zu. „Die Devise ,Don’t drink and drive’ ist unbedingt zu beherzigen“, sagt Lina Mosshammer vom Verein Mobilität mit Zukunft (VCÖ). „Wir empfehlen, möglichst Bahn, Bus oder Anrufsammeltaxi zu nutzen, um zu Veranstaltungen oder Weihnachtsmärkten zu kommen.“ Die Polizei wird nun vermehrt Planquadrate durchführen, das nächste am Freitag.