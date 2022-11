Großem Zeiträuber in Pflege geht es an den Kragen

In den vergangenen Jahren sind durch gesetzliche Vorgaben, aber auch durch das eigene Berufsverständnis die Dokumentationsanforderungen an die Betreuung und Pflege massiv angestiegen. Abhilfe soll hier das Projekt „Pflegedokumentation neu denken“ bringen, das über den Status eines Pilotprojektes schon weit hinaus ist, wie Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und AK-Präsident Andreas Stangl am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz erläuterten. Das Projekt wurde von der „Soziales Netzwerk GmbH“ mit Geschäftsführer Martin König durchgeführt und mittlerweile sehr erfolgreich flächendeckend in Oberösterreich ausgerollt. 118 Alten- und Pflegeheime setzen die neuen Standards um, über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren davon. Mit dem Projekt kann eine Reduzierung der Dokumentationseinträge um bis zur Hälfte erreicht werden.