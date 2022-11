Goldener Glanz für die schönste Zeit des Jahres

Für ein festliches Ambiente

Ein besonderes Auge für Einrichtung hat Designerin Anja Gmeiner. In ihrem Concept-Store in der Jahnhalle in Feldkirch kann man an den Advent-Wochenenden in die Welt der Dekoration und Geschenke eintauchen. Für die schönste Zeit des Jahres, ist ihr Rat: „Kraftvolle Symbole, schöne Verzierungen für Kerzen, goldene Wanddekorationen und Tischaccessoires im Vintage-Stil verleihen dem Zuhause ein einzigartiges Ambiente für eine besondere Adventzeit.“