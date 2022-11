Causa Privatklinik: Zweitauflage gegen Strache

15 Monate bedingt für Strache wegen Bestechlichkeit und zwölf Monate auf Bewährung für Grubmülller wegen Bestechung. Diese Urteile fällte das Landesgericht Wien im ersten Rechtsgang gegen den Politiker und den Betreiber einer Privatklinik. Letzterer soll in den Jahren 2016 und 2017 12.000 Euro Parteispenden an die FPÖ gezahlt haben, damit seine Klinik in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfond (Prikraf) aufgenommen wird. Er soll mit dem Geld also ein Gesetzt gekauft haben, das das möglich machte. Dafür soll sich Strache in seiner Funktion als Oppositionsabgeordneter eingesetzt haben.