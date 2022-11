Oberwarter Verlag „edition lex liszt 12“ ist 30

„Das Oberwarter Verlagshaus edition lex liszt 12 rund um Horst Horvath hat in den vergangenen drei Jahrzehnten vielen heimischen Literaten den Traum, ein Buch herauszubringen, erfüllt“, hob auch Landesrat Leonhard Schneemann die Wichtigkeit des burgenländischen Verlagshauses hervor. Kulturmanager Horst Horvath leitet die „edition lex liszt 12“ ehrenamtlich und hofft, dass irgendwann jemand in seinem Sinne übernehmen wird. „Wir haben uns in den vergangenen 30 Jahren einen Namen gemacht und auch eine kleine Grundfinanzierung“, so Horvath. Im Jubiläumsjahr erscheinen übrigens – wie sollte es auch anders sein – 30 Werke.