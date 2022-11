Flächendeckender Stromausfall in der Steiermark

„Neben dem Test der kommunalen Vorgehensweisen wurde durch diese Übung auch evaluiert, wie im Falle von flächendeckenden Stromausfällen Informationen bzw. Hilfsersuchen aus Gemeinden und Bezirken an die Landeswarnzentrale Steiermark übermittelt werden können und wie diese weiterverarbeitet werden. Dies ist wichtig um Problemlagen zu eruieren und Hilfe, so weit wie möglich, dorthin zu bringen, wo sie benötigt wird“, erklärt Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung. „Bei dem in Hausmannstätten beübten Szenario handelt es sich um eine Referenzübung. Die gemachten Erfahrungen werden in die weiteren überregionalen Planungen einfließen“, so Eitner. Dementsprechend waren bei der Übung auch Vertreter weiterer Behörden, etwa des Magistrat Graz und der Bezirkshauptmannschaft Liezen, als Beobachter anwesend. Die aus der Übung gewonnen Eindrücke und Schlüsse sollen verschriftlicht werden, um sie auch anderen Verwaltungsbehörden und Einsatzorganisationen in Form von Maßnahmenplänen zur Verfügung zu stellen.