7,50 Euro für Punsch: Ist das für Sie leistbar?

Die Inflation trifft uns derzeit in vielen Bereichen, auch das Weihnachtsgeschäft ist nicht vor der Teuerung gefeit. Seit 10. November haben in Wien die Weihnachtsmärkte geöffnet, am 19. November öffnet der berühmte Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz seine Pforten. Die Preiserhöhung macht sich auch bei den Punschständen bemerkbar, so kostet das Heißgetränk teilweise bis zu 7,50 Euro.