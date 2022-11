Nun in Landesverfassung: Klimaneutralität bis 2040

Knalleffekt in Sachen Klimaschutz in Niederösterreich: Aktivisten hatten es lange gefordert, am Donnerstag wurde es nun entschieden: Mit Zustimmung von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos wurde im Landtag in St. Pölten der Weg zur Klimaneutralität bis 2040 beschlossen. „Es war wirklich ein guter Tag für den Klimaschutz. Im Landtag wurde neben der Klimaneutralität auch unser Weg zur blau-gelben Energieunabhängigkeit beschlossen, mit massiven Ausbauplänen für erneuerbare Energie. Hinzu kommen schnellere Verfahren und mehr Bürgerbeteiligung“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf gegenüber der „Krone“. Niederösterreich habe hier als erstes Bundesland den Klimaschutz in der Verfassung verankert.