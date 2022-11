Die Lions sind noch zu wenig ausgereizt

Die Bilanz ist also durchaus positiv, allerdings sehen sowohl Sportdirektor Markus Mittelberger als auch Headcoach John Tsirogiannis noch viel Luft nach oben. „Wir sind sicher stärker als letztes Jahr“, meint Mittelberger, „aber wir sind noch nicht so weit, an den Höhepunkt zu kommen. Das auszureizen wird unsere große Aufgabe sein.“