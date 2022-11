Wiener Winterdienst probt das Schneechaos

Sicher ist sicher. Der Winterdienst der MA48 lässt sich von Schneemassen – anders als so mancher Autofahrer – nicht überraschen. Auf einem Parkplatz in Auhof wurde am Freitag der Blizzard simuliert. Mitarbeiter der MA48 sprühten meterhohe weiße Schichten auf den Asphalt. Ein Spezialschaum.