Hirscher und Neureuther im Duell abseits der Piste

„Habe den Druck stets in Energie umgewandelt“

Auch die Frage, wie man mit dem immensen Druck umgeht, wenn man als Halbzeitführender vor 50.000 fanatischen Fans in den zweiten Durchgang startet, wurde gestellt. „Ich habe den Druck stets in Energie umgewandelt. Deswegen war ich auch im Training immer schlechter als im Rennen - das war der Druck. Und wenn zu mir einer ,Hirscher, du A...’ gesagt hat, dann hat mich das umso mehr angespornt“, erzählte Hirscher, der den Gesamt-Weltcup achtmal in Serie gewonnen hat.