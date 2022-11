Des Kaisers „höchste Stube“ am Arlberg

Eine anspruchsvolle Tour für Geübte und Trittsichere ist die Gafriweg-Höhenwanderung. Die Strecke sollte nur bei trockener Witterung begangen werden, da manche Wegabschnitte ausgesetzt und schottrig sind. Vom Hotel Post in Stuben folgt man der Dorfstraße bis zum Ortsende. Weiter geht es bis zur ersten Kehre, hier wird die Straße gequert und vorbei am E-Trial-Park geht es stetig bergan in Richtung Flexental. Am Ende des Weges wird der rauschende Flexenbach gequert. Danach steigt der Franz-Josef-Weg (oder Flexenweg) teilweise recht steil in Richtung Flexenpass/Zürs an. Bereits nach kurzer Zeit bietet sich ein überaus eindrucksvoller Ausblick auf die Flexengalerie. Heute ist es kaum vorstellbar, dass der Wanderpfad mit einer Steigung von bis zu 25 Prozent einmal die Hauptverbindung auf die Passhöhe darstellte und trotz aller Gefahren rege begangen war.