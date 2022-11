Atemberaubendes Eldorado für Tirols Bahn-Liebhaber

Egal, ob kleine Eisenbahnfans oder schon etwas in die Jahre gekommene Nostalgiker von heimischen und internationalen Zügen: Jeder, der den Dachboden der Volksschule in Zirl betritt, macht wahrlich große Augen. Denn auf rund 160 Quadratmetern lebt der Kindheitstraum von so manchem Bastelfreak. Fast ein Kilometer Gleise, über ein Dutzend Bahnhöfe, zahlreiche Weichen und ein ferngesteuertes Autostraßen-System gibt es dort zu bewundern. Bis ins kleinste Detail haben Mitglieder vom Modelleisenbahnklub Zirl mit viel Herzblut die große Welt der Züge im Maßstab 1:87 nachgebaut.