Die Mini Dampf Tirol feiert den 20. Geburtstag

Ablenkung und Nostalgie

„Das große Gemeinsame ist das Interesse an der Eisenbahn und an der möglichst detailgetreuen Nachbildung von Originalen“, schildert Meixl und freut sich: „Wir sehen nur lachende Gesichter, wenn sich der Zug in Bewegung setzt.“ Man werde vom Alltag, vom Beruf abgelenkt und manchmal auch ein bisschen nostalgisch, wenn man etwa an Loks und Wagons bastelt, die es heute nicht mehr gibt. „Der Geruch, das Geräusch“, schwärmt der Obmann.