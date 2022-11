Trio bestiehlt Juwelenhändler aus Hongkong

Sie wollten in Österreich bloß Kleidung verkaufen, „dann ist uns diese Idiotie eingefallen“, so einer der beiden Männer aus Neapel (ITA) im Wiener Landesgericht. Bei einem sorgfältig geplanten Autoeinbruch erbeuteten sie über 400.000 Euro an Schmuck - von Juwelenhändlern aus Hongkong.