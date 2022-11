IS-Rückkehrer an ungarischer Grenze gefasst

Der IS-Kämpfer sei den ungarischen Behörden im Zuge einer Kontrolle an der nordostungarischen Grenze bei Zahony aufgefallen. Ihre Systeme hätten den internationalen Haftbefehl ausgespuckt, heißt es in dem Bericht weiter. Wenige Augenblicke später klickten schon die Handschellen. Was der Tadschike in Ungarn wollte bzw. wohin er wollte, ist nicht bekannt.