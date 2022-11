Nach Gagen-Affäre: Vize-Präsident tritt zurück

Als WB-Bezirksobmann in Weiz bleibt er allerdings in der erweiterten Landesleitung - und will da genau beobachten, ob die angekündigte Transparenzoffensive im WB auch umgesetzt wird. „Fakt ist ja, dass die Probleme durch die Krisen erst begonnen haben - deshalb braucht es einen starken und handlungsfähigen Wirtschaftsbund.“