Hammer in der Kammer: Extra-Gage für Präsident

Hektische Betriebsamkeit löste eine „Krone“-Anfrage am Montag im steirischen Wirtschaftsbund und der WKO Steiermark aus. Unsere Recherchen hatten es nämlich in sich: Demnach soll sich WKO-Präsident Josef Herk per Präsidiumsbeschluss eine saftige Erhöhung seiner Funktionärsentschädigung gesichert haben - und außerdem als erster WB-Landesgruppenobmann überhaupt auch vom Wirtschaftsbund eine monatliche Aufwandsentschädigung bekommen. WB-Direktor Jochen Pack rief am Dienstag eiligst zum (virtuellen) Krisengipfel, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Herk war sogar aus dem Urlaub zugeschaltet, seine WKO-Präsidiumskollegen waren es auch.