Schwarze wollen mit grünen Themen punkten

Gleichzeitig war er um ein starkes Auftreten in der Rolle als Regierungschef des Landes bemüht, verwies auf den durch die illwerke gefüllten Gasspeicher in Oberösterreich und sein Drängen auf einen Durchleitungsvertrag mit den Deutschen. Auch europarechtlich will Wallner die Versorgung sicherstellen, entsprechende rechtliche Möglichkeiten werden geprüft. „In manchen Regionen Europas, etwa in Frankreich, kann es sein, dass sich Haushalte zwischen Essen und Heizen entscheiden müssen. Für Vorarlberg ist das kein Konzept!“ Vorarlberg und Tirol hängen ja bekanntlich nicht am österreichischen Gasnetz. Im Fall der Fälle müsste das Gas fürs Ländle also über Bayern fließen.