Erklärungsnot der Frau gegenüber: Raub erfunden

Am 8. November gegen 22.40 Uhr sei er noch an einem Bankomat in Villach gestanden, zuvor hatte er Geld behoben, jemand forderte lautstark Geld, der Täter hielt ihm gewaltsam den Mund zu, sein Komplize zerschnitt die Kleidung des Opfers, Hunderte Euro und die Bankomatkarte wurden gestohlen. So lautete die Geschichte, die ein Pole der Polizei erzählte.