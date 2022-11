Nach Ausraster: Harte Strafe für Lewandowski

Der 34-jährige Stürmer aus Polen, der mit der Nationalmannschaft seines Landes an der WM in Katar teilnimmt, hatte am Dienstag vergangener Woche im Liga-Spiel bei CA Osasuna in Pamplona bereits nach einer halben Stunde die Gelb-Rote Karte gesehen. Trotz der Unterzahl gewann Barca mit 2:1. Nach 14 Spieltagen führen die Katalanen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Real Madrid an.