„Um Frauen ist ein G’riss, Männer bleiben über“

Wir werden am Samstag wieder auf die Straße gehen“ – in Ried in der Riedmark wird der Widerstand gegen ein Asylquartier im alten Gasthaus „Conrads“ andauern. Wie berichtet, hatten am Dienstag rund 130 Mühlviertler gegen diese Unterkunft „in der Einschicht“, aber dafür direkt neben einer Volksschule, protestiert.