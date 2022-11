Generationswechsel beim Bügelhersteller „MEVO“

Mit 1. November hat Hans Metzler das Familienunternehmen in die Hände seiner Söhne Clemens, Sebastian und Adrian übergeben. „In den vielen Jahren haben wir Höhen und Tiefen miterlebt und allesamt erfolgreich gemeistert. Unsere Söhne werden MEVO in dieser Tradition in eine erfolgreiche Zukunft führen“, so der scheidende „Patriarch“, der künftig dem Aufsichtsrat vorstehen wird.