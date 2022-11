Das sind die besten Köche Österreichs

Bei der Präsentation am Mittwochabend im Hotel SO/ Vienna (alles rund um den Event lesen Sie in der „Kronen Zeitung“) wurden die besten Restaurants und Gasthäuser des Landes gekürt. Die Höchstwertung mit fünf Hauben lag bei 19 Punkten, hier hatten Wien, Tirol und Salzburg die Nase vorn. Fünf Hauben bekamen in Wien die Restaurants Silvio Nickol, Konstantin Filippou und das Steiereck von Heinz und Birgit Reitbauer im Stadtpark. In Tirol bekam das Stüva der Familie Parth fünf Hauben, in Salzburg folgten das Ikarus und das Restaurant Obauer.