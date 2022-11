Bekenntnis zu humanen Unterkünften und zwei „Aber“

„Prinzipiell ist klar, dass wir Schutz bieten wollen, aber es geht auch um die Achtung des Rechtsstaates basierend auf unseren Wertvorstellungen.“ So sei es unbefriedigend, wenn man beispielsweise den „Krawallmachern“ in Linz nicht rasch den Asylstatus aberkennen könne, wenn Abschiebungen - gerade auch kriminell gewordener Asylwerber - nicht durchgeführt werden könne. „Das System funktioniert in weiten Teilen gar nicht, das Schlepperwesen bestimmt den Takt. Das sind Dinge, die nicht hingenommen werden können“, meinte Wallner.