Christina Applegate mit Gehstock am „Walk of Fame“

Sagal würdigte Applegates Humor, Stärke und Talent

In den 1990er-Jahren war sie in der TV-Serie „Eine schrecklich nette Familie“ als die naive Tochter Kelly Bundy bekannt geworden. TV-Stars Ed O‘Neill und Katey Sagal spielten in der Hit-Sitcom die Eltern Al und Peggy Bundy. Als Gastrednerin würdigte Sagal (68) am Montag den Humor, die Stärke und das Talent ihrer Filmtochter. Schon von der 16-jährigen Applegate habe sie damals so viel gelernt, sagte Sagal.