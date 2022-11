ÖFB-U21-Team testet gegen Kroatien und Türkei

Auf Österreichs Fußball-U21-Nationalmannschaft warten im Hinblick auf die bevorstehende EM-Qualifikation zwei Härtetests. Die heimische Auswahl trifft am Donnerstag in Medulin auf die Türkei und vier Tage später in Pula auf Kroatien. In diesen Partien möchte Teamchef Werner Gregoritsch seiner Truppe den Feinschliff für die im kommenden Jahr beginnende Qualifikation für die EM 2025 verpassen.