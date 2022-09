Österreichs U21-Team jubelt auch gegen Wales

Österreichs neuformiertes U21-Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Testspiel erfolgreich gestaltet. Gegen Wales gab es am Dienstagabend auf der Hohen Warte in Wien einen 2:0-(1:0)-Erfolg. Die Tore erzielten Bernhard Zimmermann in der 8. Minute und Benjamin Kanuric, der in der 72. Minute traf. Am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch gegen Montenegro mit 5:1 gewonnen.