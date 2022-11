80er leuchtet jetzt nur noch bei Behinderungen

Viele Salzburger Autofahrer haben sich den Moment sieben Jahre lang herbeigewünscht: Der Luft-80er auf der Stadtautobahn ist Geschichte. Noch am Montagvormittag war dieser geschalten, aber schon vor zwölf Uhr leuchtete der 100er auf den Überkopfwegweisern auf. Der Unterschied der beiden Beschränkungen war beim „Krone“-Lokalaugenschein direkt spürbar, denn die Abstände zwischen den Fahrzeugen waren bei höherer Geschwindigkeit deutlich größer als noch am Vormittag. Das erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmer und könnte auch bald gemessen werden. Denn nach der Einführung der flexiblen 80er-Beschränkung im Jahr 2015 stieg die Unfallanzahl deutlich an. Auch Verletzte gab es im ersten Jahr doppelt so viele.