Folk- und Bluesmusik aus dem Mühlviertel

Folk, Country und Blues verorten die meisten Musikfans erst einmal in den USA. Doch ein Duo aus dem Mühlviertel bringt den Blues auch nach Oberösterreich: Georg Höfler & Sigi Mittermayr sind mit ihrem erdigen Stil schon lange erfolgreich und bringen am 25. November ihr drittes Album heraus, das „To The North“ heißen wird.