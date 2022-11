US-Polizei warnt: „Kauft auf Drogen keine Eulen“

Wilde Eule um 100 Euro auf Tankstelle gekauft

Der Vorfall veranlasste die Polizei, eine deutliche Warnung auf Facebook zu veröffentlichen. „Die Polizei von Payson möchte die Öffentlichkeit daran erinnern, dass Wildtiere wild bleiben sollten“, heißt es in dem Post. „Es ist illegal, Wildtiere zu besitzen, zu transportieren, zu kaufen oder zu verkaufen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch die überarbeiteten Statuten von Arizona gestattet.“ Und weiter heißt es in der Warnung: „Die Payson Police Department möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um die Öffentlichkeit zu ermutigen, kein Methamphetamin zu konsumieren, da Sie sonst möglicherweise mitten in der Nacht illegal eine wilde Eule für 100 Dollar von Fremden an einer örtlichen Tankstelle kaufen“.