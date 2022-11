Fahrer verunfallt wegen gesundheitlicher Probleme

Am Montag um 00.17 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw in Nüziders bei der Autobahnauffahrt auf die Walgauautobahn in Richtung Deutschland auf. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das Auto geriet zu weit nach rechts und krachte schließlich gegen die Außenleitplanke.