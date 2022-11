Bambi und Senad geben Einblicke ins Familienleben

„Forsthaus“-Paar bald mit eigener Doku-Soap auf ATV

Das „Forsthaus Rampensau“ mussten Bambi und Senad erst in der letzten Folge vorm Finale verlassen - was zu einem wahren Tränenmeer bei den übrigen Kandidaten führte. Wohl kein anderes Paar war im Haus dermaßen beliebt, sorgte mit seinen kleinen Streitereien und Neckereien für Unterhaltung und Sprüche am laufenden Band.