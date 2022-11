Bürger bei Windkraft ins Boot holen

„Auch in Salzburg sollten die Bürger einen direkten Nutzen haben, wenn Windräder in ihrer Gemeinde aus dem Boden wachsen. Wer dann aus dem Fenster schaut, sieht im Windrad keinen Störfaktor, sondern freut sich über das Geld“, so Dankl. Er schlägt vor, neben der Salzburg AG eine Windrad-Genossenschaft aufzubauen, an der sich Bürger beteiligen können, wenn eine Anlage in ihrer Gemeinde entsteht. Der Anreiz für Klimaschutz sei so höher als wenn Gewinne in Aktionäre laufen.