Trash-TV: Peinliche Show oder gute Unterhaltung?

Wir alle kennen sie: Sendungen im Fernsehen, die man gemeinhin als Trash-TV bezeichnet. Reality-Shows, bei denen es einfach nur um Unterhaltung geht; die man sich ansieht, um über das, was sich einem da am Bildschirm präsentiert, zu lachen, zu lästern oder in Fremdscham zu versinken. Meistens gönnt man sich dieses Vergnügen eher im Geheimen, denn aus gewissen Gründen haftet diesen Formaten etwas Negatives an. Trotzdem erfreuen sie sich nach wie vor großer Beliebtheit. Denn im Grunde möchte man dabei nur einfach abschalten. Gibt es Sendungen dieser Art, die Sie sich selbst als „Guilty Pleasure“, also als geheimes Vergnügen, ansehen? Was spricht für Sie persönlich für solche Shows, was dagegen? Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion in den Kommentaren!