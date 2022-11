Sofa statt WM-„Rudeljubel“ für Tiroler Fußballfans

Kaum Public Viewing und viel Kritik am Gastgeber

Doch Vorfreude auf die am kommenden Sonntag beginnende WM scheint unter den Tiroler Fußballfans nicht so recht aufzukommen. Schlachtenbummler, die freudetrunken vor großen Leinwänden mit ihren Idolen mitfiebern, wird es heuer kaum geben. Denn Public-Viewing-Angebote sind rar. Neben der gewöhnungsbedürftigen Jahreszeit spielt dabei vermutlich auch das Gastgeberland Katar eine Rolle. Denn dem Wüstenemirat werden bekanntlich massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. So sollen aufgrund von Überarbeitung, Hitze und Stress viele Arbeiter den Bau der WM-Stadien mit dem Tod bezahlt haben.