Messi: „Darum hat Guardiola dem Fußball geschadet“

Einzigartige Kommunikation

Als der Erfolgscoach Barca dann 2012 verließ, habe Messi viele Guardiolas gesehen. „Man merkt dann aber schnell, was wir wirklich geleistet haben.“ Der 51-Jährige sei in seiner Art zu coachen ganz besonders, vor allem sein Blick auf das Spiel und die Weise, wie er dieses analysiert. Auch die Kommunikation unter Guardiola sei einzigartig gewesen, so Messi weiter.