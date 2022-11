Vom Physik-Studium zur Malerei gekommen

Gleich zwei Jahre hintereinander hat die 26-jährige Laura Schoditsch den Förderpreis des Landes für Bildende Kunst erhalten – und das, obwohl ihr Weg in die Kunst alles andere als vorgezeichnet war. 1996 als ältestes von vier Geschwistern geboren, wuchs Schoditsch in Willersdorf bei Oberschützen auf. Als Schülerin hatte sie so gar nichts mit der Malerei am Hut. Da hatten es ihr die Naturwissenschaften schon mehr angetan.