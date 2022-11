Steyrer Gastronom macht faires Gansl-Angebot

Das ist eine faire Geschichte. Die Konsumenten können selbst überlegen: Was ist mir das Gansl einmal im Jahr wert?“, sagt Heidi Hebesberger aus Nußbach, Obfrau der Gänsebauern in Österreich auf Anfrage der „Krone“ zum Angebot des Restaurants Mader in Steyr. Dort gibt es, passend zu Martini, frisch gebratene Gansln ganz traditionell mit Kartoffelknödel, Blaukraut und Maroni – aus Ungarn um 25,50 Euro, für österreichische Gansl muss man 33 Euro bezahlen.