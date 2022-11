Fit bleiben und gebraucht werden

„Skifahren war immer meine Leidenschaft“, so der agile Nenzinger, der neben seinem Fulltime-Job am Sonntag immer die „Krone“ zustellt. „War?“, frage ich und hake nach. Dann erzählt mir der 56-Jährige von seinen zwei Herzinfarkten, wegen denen er vor ein paar Jahren beinahe über die Klinge gesprungen wäre. „Aber ich bin wohl doch ein harter Hund“, sagt er und lacht dabei, als hätte er einen banalen Schnupfen überstanden. Was also treibt den Menschen Heinz Hepberger an, sich nicht gottergeben zu zeigen und kürzer zu treten, sondern nach der Reha erst recht Vollgas zu geben? „Zurück im Job, fehlten mir an den Wochenenden einfach der körperliche Ausgleich und die Bewegung an der frischen Luft. Und Sport konnte ich leider nicht mehr auf die Art und Weise ausüben, wie ich das früher gewohnt war“, erzählt der 56-Jährige.